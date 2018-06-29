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Lovato'dan dev konser

Lovatodan dev konser
Amerikalı şarkıcı ve besteci Demi Lovato, önceki gün Portekiz'in başkenti Lizbon'da konser verdi. 'Rock in Rio Lizbon' festivali kapsamında, Bela Vista Park'ta hayranlarının karşısına çıkan , kalabalık dansçı grubuyla birlikte iddialı bir şov sergiledi. Konseri 20 binden fazla insan izledi.
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