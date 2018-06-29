Lovato'dan dev konser

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'Rock in Rio
Lizbon' festivali
kapsamında, Bela
Vista Park'ta
hayranlarının
karşısına çıkan Demi Lovato
,
kalabalık dansçı
grubuyla birlikte
iddialı bir şov
sergiledi. Konseri
20 binden fazla
insan izledi.
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