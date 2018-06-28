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Sevimli dostluk

Sevimli dostluk
Yılın yorgunluğunu ailesiyle Datça'da atan oyuncu Eda Özerkan'dan sevimli paylaşım… Özerkan, kendi gibi oyuncu eşi Timur Acar'dan olan 10 aylık kızı Eliz ile önceki gün sevimli bir papağanı elleriyle besledi. Özerkan'ın bu halleri yüzleri gülümsetti.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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