Kalpler Siren’le

Geçtiğimiz gün tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığı ortaya çıkan Siren Ertan'ın mutluluğuna gölge düştü. 3 yıllık aşkı Ersin Kayalar'la Nisan'da Bodrum'da evlenen Ertan, önceki gün karnındaki 6 haftalık bebeğinin ultrason görüntüsünü instagram'da paylaştı. Yıllardır anne olmanın hayaliyle yanıp tutuşan Ertan, bebeğinin kalbinin yavaş attığını öğrenince derin bir üzüntüye kapıldı. Bebeği için dua isteyen 47 yaşındaki tasarımcıya ünlü annelerden destek mesajları yağdı. Ertan, bebeğinin durumunu da şu duygusal mesajla dile getirdi:
"BİZE GEL NE OLUR"
"Kalbinin, sana kavuşmaya can atan benim kalbim kadar hızlı atamadığına çok üzgünüm bebeğim. Ben seni sımsıkı tutuyorum, sen de hayata tutun ne olur. Seni nasıl özlemle bekliyorum bir bilsen. Sen yoksun diye ben yıllarca ağladım. Bil ki benim ve babanın eli hep üzerinde. 2 harika çocuğuna rağmen seni yaşatmak için uğraşan babana hep minnettar olacağım. O zayıf atan kalbinden öperim seni küçük bezelyem. Kalbin güçlensin bize gel ne olur."
Anne olmak için can atan Ertan, bu hayaline kavuşmuşken aldığı haberle derin bir üzüntüye kapıldı.
'DUALARIM SENİNLE'
İkizlerini kucağına almaya sayılı günleri kalan oyuncu Doğa Rutkay da "Senin ve bebeğin için dua ediyorum. Kalbim seninle" diye yorum yaparak Ertan'a destek oldu.
ANNE DAYANIŞMASI
Ertan'a destek veren isimler arasında Pınar Sabancı da vardı. Şu sıralar 3. çocuğuna 4 aylık hamile olan Sabancı, Siren Ertan'a "Dualarım seninle. Sağlıkla gelecek inşallah" diye yorum yaparak ünlü tasarımcının yüreğini ferahlattı.
'SENİ EN İYİ BEN ANLARIM'
Birçok kez bebeğini kaybeden Seren Serengil, Ertan'a şu mesajla destek oldu: "Seni en iyi ben anlarım. Ben kavuşamadım, sen kavuş. Kalbi yavaş atsın, bize hızlı gelsin inşallah."
ARZU SABANCI: "Allah'ın izniyle bebeğine kavuş inşallah."
ASLI ŞEN: "Sirenciğim, dualarım seninle ve küçük bezelyeyle."
IŞIL REÇBER: "Her şey güzel olacak Sirenciğim, iyi düşün."
Ertan'ın eşi Ersin Kayalar'ın önceki evliliğinden biri 19 ve diğeri 8 yaşında olmak üzere 2 çocuğu bulunuyor.
"BİZE GEL NE OLUR"
"Kalbinin, sana kavuşmaya can atan benim kalbim kadar hızlı atamadığına çok üzgünüm bebeğim. Ben seni sımsıkı tutuyorum, sen de hayata tutun ne olur. Seni nasıl özlemle bekliyorum bir bilsen. Sen yoksun diye ben yıllarca ağladım. Bil ki benim ve babanın eli hep üzerinde. 2 harika çocuğuna rağmen seni yaşatmak için uğraşan babana hep minnettar olacağım. O zayıf atan kalbinden öperim seni küçük bezelyem. Kalbin güçlensin bize gel ne olur."
Anne olmak için can atan Ertan, bu hayaline kavuşmuşken aldığı haberle derin bir üzüntüye kapıldı.
'DUALARIM SENİNLE'
İkizlerini kucağına almaya sayılı günleri kalan oyuncu Doğa Rutkay da "Senin ve bebeğin için dua ediyorum. Kalbim seninle" diye yorum yaparak Ertan'a destek oldu.
ANNE DAYANIŞMASI
Ertan'a destek veren isimler arasında Pınar Sabancı da vardı. Şu sıralar 3. çocuğuna 4 aylık hamile olan Sabancı, Siren Ertan'a "Dualarım seninle. Sağlıkla gelecek inşallah" diye yorum yaparak ünlü tasarımcının yüreğini ferahlattı.
'SENİ EN İYİ BEN ANLARIM'
Birçok kez bebeğini kaybeden Seren Serengil, Ertan'a şu mesajla destek oldu: "Seni en iyi ben anlarım. Ben kavuşamadım, sen kavuş. Kalbi yavaş atsın, bize hızlı gelsin inşallah."
ARZU SABANCI: "Allah'ın izniyle bebeğine kavuş inşallah."
ASLI ŞEN: "Sirenciğim, dualarım seninle ve küçük bezelyeyle."
IŞIL REÇBER: "Her şey güzel olacak Sirenciğim, iyi düşün."
Ertan'ın eşi Ersin Kayalar'ın önceki evliliğinden biri 19 ve diğeri 8 yaşında olmak üzere 2 çocuğu bulunuyor.
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