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Şarj molası

Şarj molası
Sempatik oyuncu Ümit Erdim, geçtiğimiz gün İstMarina AVM'deydi. , sıra dışı arabasıyla ilgi odağı oldu. Sıkı bir ralli yarışçısı olan Erdim'in ufak aracı herkesi şaşırttı. Oyuncu, "Bu araç, elektrikli olduğu için hem çevre dostu hem de ekonomik. İnsanlar kafede otururken telefonlarını şarj eder, ben de aracımı" diye espri yaptı.

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