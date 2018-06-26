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yüzünden sevgilim olmadı’

‘Müzik yüzünden sevgilim olmadı’
Kıbrıslı şarkıcı Ziynet Sali, önceki gün YouTube'da konuk olduğu Yankı Alperle'nin programında özel hayatıyla ilgili günah çıkardı. Aşk hayatında yüzü gülmeyen 43 yaşındaki sanatçı, şöyle konuştu:
"Müzik yüzünden sevgilim olmadı. Çocuk sahibi olmayı istedim. Ama mutlu evlilik olmazsa çocuk olmaz. Evlilik kurtulsun diye çocuk yapanlara kızıyorum."
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