Kıbrıslı şarkıcı Ziynet Sali, önceki gün YouTube'da konuk olduğu Yankı Alperle'nin programında özel hayatıyla ilgili günah çıkardı. Aşk hayatında yüzü gülmeyen 43 yaşındaki sanatçı, şöyle konuştu:

"Müzik yüzünden sevgilim olmadı. Çocuk sahibi olmayı istedim. Ama mutlu evlilik olmazsa çocuk olmaz. Evlilik kurtulsun diye çocuk yapanlara kızıyorum."