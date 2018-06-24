Hande Acar, önceki gün İstinyePark'taydı. Masa Restoran'da dostları ile buluşup kahve eşliğinde sohbet eden Acar, daha sonra mağazaları gezerek yeni sezon ürünlerini inceledi. Her zaman şık kıyafetleriyle objektiflere yansıyan Hande Hanım, bu kez sportif tarzıyla dikkat çekti.
Sportif şıklık
Etiketler: sportif , acar , Hande , Hande Acar
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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