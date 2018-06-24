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şıklık

Sportif şıklık
Hande Acar, önceki gün İstinyePark'taydı. Masa Restoran'da dostları ile buluşup kahve eşliğinde sohbet eden Acar, daha sonra mağazaları gezerek yeni sezon ürünlerini inceledi. Her zaman şık kıyafetleriyle objektiflere yansıyan Hande Hanım, bu kez tarzıyla dikkat çekti.
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