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Kuralsız Hande

Kuralsız Hande
ÜNLÜ oyuncu Hande Ataizi, önceki gün gittiği Bebek'te kuralları hiçe saydı. Yasak olmasına rağmen ünlü isimlerin tercih ettiği Uber'i Ataizi'nin de kullandığı ortaya çıktı. 3 ay önce Benjamin Harvey'den boşanan Ataizi, erkek arkadaşıyla bir mekanda buluştu.



TAKSİCİLERI KIZDIRACAK
ATAİZİ, daha sonra telefonuyla taksi yerine Uber çağırdı. Oyuncu, arkadaşıyla VIP minibüse binip semtten ayrıldı. Vergi ödemedikleri için 'de yasal olmayan Uber minibüs şoförlerine 5 bin lira ceza kesilirken kullananlara da 344 lira para cezası veriliyor.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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