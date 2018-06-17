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karpuza daldı!

Xava karpuza daldı!
Galatasaraylı eski yıldız Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, önceki gün yüzleri gülümsetti. Güzel yenge, İbiza'da oğlu Xess Xava ile sahilde karpuz yerken çekilen bu kareyi instagram'da paylaştı. Cabau, objektife poz verirken minik 'nın tek derdi, bir an önce karpuzu bitirmekti.

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