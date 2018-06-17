Galatasaraylı eski yıldız Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, önceki gün yüzleri gülümsetti. Güzel yenge, İbiza'da oğlu Xess Xava ile sahilde karpuz yerken çekilen bu kareyi instagram'da paylaştı. Cabau, objektife poz verirken minik Xava'nın tek derdi, bir an önce karpuzu bitirmekti.
Xava karpuza daldı!
Etiketler: Yolanthe Cabau , Sneijder , Xava
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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