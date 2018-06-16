Hoşgeldin Yeda

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Volkan Demirel'in ailesiyle çıktığı Bodrum tatili sürüyor. Ünlü kaleci, önceki gün eşi Zeynep Sever ve kızları Yade ile Yeda'yla kendisine ait milyonluk teknesinde objektiflere takıldı.
Gün boyu Yeda ile ilgilenen Volkan Demirel, küçük kızına da jestini yaptı. Demirel; kendisinin, eşinin ve büyük kızının baş harflerinden oluşan teknesinin adına minik Yeda'nın baş harfini de ekletti. Böylece süper lüks teknenin yeni adı 'VYYZ' oldu.
DOĞAN SAVAŞ
Gün boyu Yeda ile ilgilenen Volkan Demirel, küçük kızına da jestini yaptı. Demirel; kendisinin, eşinin ve büyük kızının baş harflerinden oluşan teknesinin adına minik Yeda'nın baş harfini de ekletti. Böylece süper lüks teknenin yeni adı 'VYYZ' oldu.
DOĞAN SAVAŞ
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