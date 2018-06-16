;
Yol Durumu
  1. İn'gül'tere!
  2. Yüzen saray

Hoşgeldin

Hoşgeldin Yeda
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Volkan Demirel'in ailesiyle çıktığı Bodrum tatili sürüyor. Ünlü kaleci, önceki gün eşi Zeynep Sever ve kızları Yade ile Yeda'yla kendisine ait milyonluk teknesinde objektiflere takıldı.


Gün boyu ile ilgilenen , küçük kızına da jestini yaptı. Demirel; kendisinin, eşinin ve büyük kızının baş harflerinden oluşan teknesinin adına minik Yeda'nın baş harfini de ekletti. Böylece süper lüks teknenin yeni adı 'VYYZ' oldu.


DOĞAN SAVAŞ
Etiketler: , , ,
  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ