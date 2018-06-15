Hollywood'un yaşlanmayan ismi Sharon Stone; oğulları Roan Joseph, Laird Vonne ve Quinn Kelly ile çekildiği bu fotoğrafı önceki gün instagram'da paylaştı.



60 yaşındaki Stone'un ilerleyen yaşına rağmen güzelliğinden ve formundan bir şey kaybetmediği görüldü. Ünlü yıldızın, bu karesine "Süper anne" yorumları yağdı.