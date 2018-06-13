Sevgilisine havlu servisi

2015'teki aşklarına ikinci bir şans veren Hailey Baldwin ile Justin Bieber, artık saklanmıyor. Önceki gün Miami'de kiraladıkları bir evin balkonunda görüntülünen çiftin barışması, sosyal medyada olay oldu.
Güzel model, havuzdan çıkan Bieber'e havlusunu böyle götürdü.
Güzel model, havuzdan çıkan Bieber'e havlusunu böyle götürdü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.