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Sevgilisine havlu servisi

Sevgilisine havlu servisi
2015'teki aşklarına ikinci bir şans veren Hailey Baldwin ile Justin Bieber, artık saklanmıyor. Önceki gün Miami'de kiraladıkları bir evin balkonunda görüntülünen çiftin barışması, sosyal medyada olay oldu.


Güzel model, havuzdan çıkan Bieber'e havlusunu böyle götürdü.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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