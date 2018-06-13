İnternetin en büyük film veri tabanı Internet Movie Database (IMDB), her hafta yaptığı gibi sitede ismi en çok aranan ve en çok konuşulan oyuncuların yer aldığı listeyi yayınladı. Fahriye Evcen, yeni listede usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve başarılı oyuncu Haluk Bilginer'i geride bırakarak IMDb starmetre listesinde zirveye yerleşti. Dünya çapındaki listede 1617. sıraya yerleşen Evcen, 2018'de Türk oyuncuların gördüğü en yüksek sıraya da ulaşmış oldu. Güzel oyuncunun, son dönemde hiçbir projede yer almamasına rağmen elde ettiği bu başarı ise şaşkınlık yarattı. Fahriye Evcen, Bilginer ve Ceylan'ın yanı sıra starmetre listesinde yer alan diğer Türkler ise Kıvanç Tatlıtuğ ile Ahlat Ağacı filminin iki oyuncusu Doğu Demirkol ve Hazar Ergüçlü oldu.
Fahriye zirvede
Etiketler: Fahriye Evcen , Haluk Bilginer , Kıvanç Tatlıtuğ , Hazar Ergüçlü , IMDB
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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