Son pişmanlık neye yarar!

Oyuncu Hazım Körmükçü'nün evlilik planları yaptığı sunucu Zeynep Tandoğan'ı darp ettiği iddiası önceki gün gündeme bomba gibi düşmüştü. Kanlar içindeki yüzünün fotoğrafını basınla paylaşan Tandoğan, kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü 52 yaşındaki Körmükçü'yle yollarını ayırdığını açıkladı.
DÜŞMAN OLDULAR
Ünlü oyuncudan geçtiğimiz kış da şiddet gördüğünü iddia eden Tandoğan, olay sonrası özür dileyen Körmükçü'yü affettiğini söyledi. Nişanlısından ikinci kez şiddet gördüğünü öne süren sunucu, oyuncuyu polise şikayet etti. Dün 'Gel Konuşalım' programına telefonla bağlanan ikili, birbirlerini suçladı. Şiddet iddiasını yalanlayan Körmükçü, asıl kendisinin sunucu tarafından darp edildiğini öne sürdü. Körmükçü, "Yüzümü bu hale Zeynep getirdi" derken Tandoğan, "Bu fotoğraflar yalan. Ben sadece saçını çektim ve boğazını sıktım" diyerek kendini savundu. Ünlü oyuncunun da eski nişanlısı gibi darp raporu aldığı ve Tandoğan'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Bu olay yaşanmasaydı ikili, bu hafta nikah masasına oturacaktı…
GÜVENDIĞI DAĞA KAR YAĞDI
Türkücü Hilal Özdemir'le 14 yıllık evliliği 2016'da biten Hazım Körmükçü, eski eşi tarafından da şiddet uygulamakla suçlanmıştı. O dönem Tandoğan, nişanlısının yanında durmuştu.
DÜŞMAN OLDULAR
Ünlü oyuncudan geçtiğimiz kış da şiddet gördüğünü iddia eden Tandoğan, olay sonrası özür dileyen Körmükçü'yü affettiğini söyledi. Nişanlısından ikinci kez şiddet gördüğünü öne süren sunucu, oyuncuyu polise şikayet etti. Dün 'Gel Konuşalım' programına telefonla bağlanan ikili, birbirlerini suçladı. Şiddet iddiasını yalanlayan Körmükçü, asıl kendisinin sunucu tarafından darp edildiğini öne sürdü. Körmükçü, "Yüzümü bu hale Zeynep getirdi" derken Tandoğan, "Bu fotoğraflar yalan. Ben sadece saçını çektim ve boğazını sıktım" diyerek kendini savundu. Ünlü oyuncunun da eski nişanlısı gibi darp raporu aldığı ve Tandoğan'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Bu olay yaşanmasaydı ikili, bu hafta nikah masasına oturacaktı…
GÜVENDIĞI DAĞA KAR YAĞDI
Türkücü Hilal Özdemir'le 14 yıllık evliliği 2016'da biten Hazım Körmükçü, eski eşi tarafından da şiddet uygulamakla suçlanmıştı. O dönem Tandoğan, nişanlısının yanında durmuştu.
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