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Hayran kalkanı

Hayran kalkanı
Bugüne kadar başı fanatik hayranları nedeniyle sık sık derde giren, hatta bir hayranının evine kadar girmesiyle zor günler yaşayan Taylor Swift, artık işini şansa bırakmıyor. 28 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, 'te bulunan dillere destan malikanesinin bahçe duvarlarını 5 metreye çıkardı. , her yere de parmak iziyle açılabilen kilitler koydu.



Güzel yıldız, malikanesi için bir dizi güvenlik önlemi aldı.

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