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keyfi

Moda keyfi
ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Deniz Çakır, tatil için henüz 'u terk etmedi… Önceki gün Kadıköy'ün Moda ilçesinde gezintiye çıkan oyuncu, keyifli anlarını da instagram'da paylaştı. Çakır, bu karesine de "Ruhumuzun müziğini sevenlerle yol alalım" notu düştü.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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