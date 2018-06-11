ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Deniz Çakır, tatil için henüz İstanbul'u terk etmedi… Önceki gün Kadıköy'ün Moda ilçesinde gezintiye çıkan oyuncu, keyifli anlarını da instagram'da paylaştı. Çakır, bu karesine de "Ruhumuzun müziğini sevenlerle yol alalım" notu düştü.
Moda keyfi
Etiketler: Deniz Çakır , İstanbul , kadıköy , moda
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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