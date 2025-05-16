Çevre kirliliğine geçit yok! Bakanlık o belediyeye 1 milyon 337 bin TL ceza kesti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, atık su alt yapısındaki taşkının Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açması nedeniyle Yalova'nın Çınarcık Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin TL ceza uyguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, atık su alt yapısındaki taşkının Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açması nedeniyle Yalova'nın Çınarcık Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin TL ceza uyguladı.
KANALİZASYON DENİZE TAŞTI
Şikayet üzerine harekete geçen İl Müdürlüğü ekipleri Çınarcık'ta Harmanlar Taşliman ile Barbaros Caddesi'ndeki atık su altyapısında (kanalizasyon) taşkın meydana geldiğini ve Marmara Denizi'ne döküldüğünü tespit etti.
Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında yer alan bölgedeki kirlilik nedeniyle 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında Çınarcık Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin TL idari ceza uygulandı.