Çevre kirliliğine geçit yok! Bakanlık o belediyeye 1 milyon 337 bin TL ceza kesti

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, atık su alt yapısındaki taşkının Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açması nedeniyle Yalova'nın Çınarcık Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin TL ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ndeki denetimlerine devam ediyor. (Takvim.com.tr/ Arşiv)

KANALİZASYON DENİZE TAŞTI

Şikayet üzerine harekete geçen İl Müdürlüğü ekipleri Çınarcık'ta Harmanlar Taşliman ile Barbaros Caddesi'ndeki atık su altyapısında (kanalizasyon) taşkın meydana geldiğini ve Marmara Denizi'ne döküldüğünü tespit etti.