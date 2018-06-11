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Başarı onun 'Hakkı'

20 yıl önce gittiği ’de sokakta yatan Hakkı , azmiyle 8 restoranı kurdı. Akdeniz, şimdi her akşam evsizlere pizza dağıtıyor

Başarı onun Hakkı
Diyarbakır'dan yola çıkarak önce sonra da 'ye giden Hakkı Akdeniz, filmlere konu olacak bir başarı öyküsünün kahramanı oldu. 1997'de Kanada'ya giden , burada bir cıda çalıştı. Daha sonra ailevi nedenlerden dolayı New York'a giden , Amerika'daki hayatının ilk 3 ayını sokaklarda aç susuz geçirdi. Şimdi ise ABD'de 8 pizza restoranının sahibi olan ve defalarca dünya pizza şampiyonluğu unvanını alan Akdeniz, geldiği yeri hiç unutmadı. ABD'de sokakta tanıştığı evsiz bir Türk kadınının kendisine verdiği akıllar sayesinde adım adım başarıya ulaşan Hakkı Akdeniz, şimdi ise her akşam başta kendisinin kaldığı evsizler barınağı olmak üzere birçok barınağa ücretsiz pizza gönderiyor. Pizza kutularının içerisine dolar da koyarak evsizlerin kalbini fetheden Türk pizzacının yardımseverliği, sık sık Amerikan basınında da haberlere konu oluyor...



Akdeniz'in dükkanına Jason Momoa gibi birçok yıldız gidiyor.



Evsizlerin yüzü, Akdeniz sayesinde gülüyor.



Akdeniz'in müdavimleri arasında Naomi Watts da var.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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