Başarı onun 'Hakkı'

Diyarbakır'dan yola çıkarak önce Kanada sonra da ABD'ye giden Hakkı Akdeniz, filmlere konu olacak bir başarı öyküsünün kahramanı oldu. 1997'de Kanada'ya giden Akdeniz, burada bir pizzacıda çalıştı. Daha sonra ailevi nedenlerden dolayı New York'a giden Hakkı Akdeniz, Amerika'daki hayatının ilk 3 ayını sokaklarda aç susuz geçirdi. Şimdi ise ABD'de 8 pizza restoranının sahibi olan ve defalarca dünya pizza şampiyonluğu unvanını alan Akdeniz, geldiği yeri hiç unutmadı. ABD'de sokakta tanıştığı evsiz bir Türk kadınının kendisine verdiği akıllar sayesinde adım adım başarıya ulaşan Hakkı Akdeniz, şimdi ise her akşam başta kendisinin kaldığı evsizler barınağı olmak üzere birçok barınağa ücretsiz pizza gönderiyor. Pizza kutularının içerisine dolar da koyarak evsizlerin kalbini fetheden Türk pizzacının yardımseverliği, sık sık Amerikan basınında da haberlere konu oluyor...
Akdeniz'in dükkanına Jason Momoa gibi birçok yıldız gidiyor.
Evsizlerin yüzü, Akdeniz sayesinde gülüyor.
Akdeniz'in müdavimleri arasında Naomi Watts da var.
Akdeniz'in dükkanına Jason Momoa gibi birçok yıldız gidiyor.
Evsizlerin yüzü, Akdeniz sayesinde gülüyor.
Akdeniz'in müdavimleri arasında Naomi Watts da var.
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