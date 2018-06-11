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Allah ıslah etsin

, nişanlısı ’nün kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Oyuncunun eski eşi de ‘Allah ıslah etsin’ dedi!

Allah ıslah etsin
Sunucu Zeynep Tandoğan'dan nişanlısı oyuncu Hazım Körmükçü hakkında şok iddia... İkili, bu hafta nikah masasına oturacakken ayrıldı. Ayrılığı dün instagram'da duyuran Tandoğan, nişanlısını kendisine şiddet uygulamakla suçladı. "Bu kararı kendi adıma ve şiddet gören tüm kadınlar adına alıyorum" diyen sunucu, oyuncuyu polise şikayet etti. Tandoğan'ın kanlar içindeki yüzünün fotoğrafı da basına yansıdı. Bunun üzerine Körmükçü, sessiz kaldı. Ancak oyuncunun eski eşi Hilal Özdemir, "Etme bulma dünyası. Allah ıslah etsin" diyerek eski eşi ve Tandoğan'a öfke kustu.



Özdemir'le Körmükçü'nün 14 yıllık evliliği 2 yıl önce olaylı şekilde bitmişti.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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