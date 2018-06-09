Sosyetik Altuğ Leblebici ile ayrıldıktan sonra Meksika'da tatil yapan Hande Subaşı, geçtiğimiz günlerde ise Karadeniz turuna çıkmıştı. Önceki gün Rize'deki Badara Yaylası'na giden güzel oyuncu, kafasına bağladığı puşiyle de böyle poz verdi. Dün de Çat Vadisi'ne giden Hande Subaşı, Karadeniz'in eşsiz doğasına hayran kaldığını dile getirdi...
Köylü güzel
Etiketler: Rize , Altuğ Leblebici , Hande Subaşı , Karadeniz , MEKSİKA
- 09 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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