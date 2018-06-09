Gözümüz 'Aydın'

Dünyanın en çok kazanan çifti Beyonce ile Jay-Z, birlikte çıkmış oldukları 'On the Run II Tour' isimli dünya turnesine start verdi. Turne süresi boyunca sahne performanslarından, kostümlerine kadar tüm gözlerin üzerinde olacağı gözde çiftten Jay-Z, "Asın bayrakları" dedirtecek bir tercihte bulundu. Amerikalı rapçi, Galler'ın başkenti Cardiff'de gerçekleşen ilk konserde Türk tasarımcı Bünyamin Aydın'ın kurduğu marka olan Les Benjamins'ten bir ceketle sahneye çıktı.
HEPIMIZ GURURLUYUZ
Fiyatı 3 bin 850 lira olan 'Dubbo3' model ceketiyle Türk tasarımcıların moda sektöründeki yükselişini bir kez daha ispatlayan Aydın, sosyal medyada da olay yarattı. Buse Terim'den Özge Ulusoy'a kadar birçok ünlü isim, instagram hesaplarından Jay- Z'in konser fotoğrafını paylaşarak Bünyamin Aydın'la gurur duyduklarını dile getirdi.
Ceketi ilk giyen geçtiğimiz ayki İstanbul konserinde Murat Boz olmuştu. Sosyal medyada, "Jay-Z, Boz'dan ilham aldı" esprileri yapıldı.
HEPIMIZ GURURLUYUZ
Fiyatı 3 bin 850 lira olan 'Dubbo3' model ceketiyle Türk tasarımcıların moda sektöründeki yükselişini bir kez daha ispatlayan Aydın, sosyal medyada da olay yarattı. Buse Terim'den Özge Ulusoy'a kadar birçok ünlü isim, instagram hesaplarından Jay- Z'in konser fotoğrafını paylaşarak Bünyamin Aydın'la gurur duyduklarını dile getirdi.
Ceketi ilk giyen geçtiğimiz ayki İstanbul konserinde Murat Boz olmuştu. Sosyal medyada, "Jay-Z, Boz'dan ilham aldı" esprileri yapıldı.
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