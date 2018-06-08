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Kıvırcık

Kıvırcık Sinem
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Sinem Kobal, imajını tazeledi. Mag dergisi için objektif karşısına geçen güzel oyuncu, düz saçlarını kıvırcık yaptı. Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan 30 yaşındaki oyuncu, evliliği ile ilgili soruları da cevapladı. Kobal, çocuk sorularına "Kenan'la aşkımızın tadını çıkarıyoruz" yanıtı verdi.
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