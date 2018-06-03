King tatil

Estetik yaptırdığı iddialarıyla son günlerde manşetlerden inmeyen Fahriye Evcen'in moralinin bozulması üzerine eşi Burak Özçivit devreye girdi. Yakışıklı oyuncunun, gelen eleştiriler karşısında üzülen eşinin kafasını dinlemesi için bir tatil organizasyonu yaptığı öğrenildi. Özçivit, iddiaya göre eşini Ege'de mavi tura çıkarmaya karar verdi. Kesenin ağzını açan ünlü oyuncu, günlük kirası 6 bin 500 euro (yaklaşık 35 bin lira) olan Cobra King adlı tekneyi kiraladı.
1. YIL KUTLAMASI
Eşine yapacağı tatil sürprizi için titizlikle hazırlanan Özçivit, güzel oyuncuyla 5 gün boyunca Ege koylarını gezip stres atacak. 34 metre uzunluğundaki 5 kamaralı ve 6 mürettebatlı teknede Evcen'le baş başa huzur dolu anlar yaşayacak olan Özçivit'in tatil için bayramdan sonraki ilk haftayı düşündüğü konuşular arasında… Evcen'le geçtiğimiz yıl 29 Haziran'da nikah masasına oturan Burak Özçivit, bu sene güzel oyuncuyla evliliğinin 1. yılını mavi turda kutlayacak.
Eşi Fahriye Evcen'le çıkacağı mavi tur için lüks tekneyi 5 günlüğüne kiralayan Burak Özçivit'in cebinden 176 bin lira çıkacak.
Burcu Esmersoy ile eşi Berk Suyabatmaz'ın da geçtiğimiz yıl kiraladığı lüks tekne her yaz ünlü isimleri ağırlıyor.
Doğan SAVAŞ/ÖZEL
1. YIL KUTLAMASI
Eşine yapacağı tatil sürprizi için titizlikle hazırlanan Özçivit, güzel oyuncuyla 5 gün boyunca Ege koylarını gezip stres atacak. 34 metre uzunluğundaki 5 kamaralı ve 6 mürettebatlı teknede Evcen'le baş başa huzur dolu anlar yaşayacak olan Özçivit'in tatil için bayramdan sonraki ilk haftayı düşündüğü konuşular arasında… Evcen'le geçtiğimiz yıl 29 Haziran'da nikah masasına oturan Burak Özçivit, bu sene güzel oyuncuyla evliliğinin 1. yılını mavi turda kutlayacak.
Eşi Fahriye Evcen'le çıkacağı mavi tur için lüks tekneyi 5 günlüğüne kiralayan Burak Özçivit'in cebinden 176 bin lira çıkacak.
Burcu Esmersoy ile eşi Berk Suyabatmaz'ın da geçtiğimiz yıl kiraladığı lüks tekne her yaz ünlü isimleri ağırlıyor.
Doğan SAVAŞ/ÖZEL
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