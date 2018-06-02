Zorlama hapsi istedi

tedavisini yarım bıraktığı iddiasıyla gündem olaneski sevgilisişok hamle… Çocuğunun sağlığını tehlikeye attığı iddiasıylamahkemeye veren işadamı, kendisi hakkında sosyal medyada aşağılayıcı açıklamalar yaptığını öne sürdüğü eski aşkı için 1 aylık koruma kararı aldırdı.kararı ihlal ettiğini belirtenoyuncu için 3 gün zorlama hapsi kararı verilmesini talep etti.