Zorlama hapsi istedi

Kızı Arya Rima'nın tedavisini yarım bıraktığı iddiasıyla gündem olan Ceren Hindistan'ın eski sevgilisi Ümit Aslan'dan şok hamle… Çocuğunun sağlığını tehlikeye attığı iddiasıyla Hindistan'ı mahkemeye veren işadamı, kendisi hakkında sosyal medyada aşağılayıcı açıklamalar yaptığını öne sürdüğü eski aşkı için 1 aylık koruma kararı aldırdı. Hindistan'ın kararı ihlal ettiğini belirten Aslan, oyuncu için 3 gün zorlama hapsi kararı verilmesini talep etti.
Aslan'ın eski aşkı ve kızının annesini hapse attırıp attırmayacağı merak ediliyor…
Aslan'ın eski aşkı ve kızının annesini hapse attırıp attırmayacağı merak ediliyor…
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