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Ödül tebriği

Ödül tebriği
ATV'NİN fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, önceki akşam Kıbrıs'ta ödül aldı. Girne Elexus Otel'deki Genç TV Ödül töreninde 'Meslek Başarı Ödülü'nü alan Kaynarca'yı ilk tebrik eden isim usta oyuncu oldu. Kaynarca, Kutman'la çektiği kareyi instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.

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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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