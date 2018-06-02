ATV'NİN fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, önceki akşam Kıbrıs'ta ödül aldı. Girne Elexus Otel'deki Kıbrıs Genç TV Ödül töreninde 'Meslek Başarı Ödülü'nü alan Kaynarca'yı ilk tebrik eden isim usta oyuncu Perran Kutman oldu. Kaynarca, Kutman'la çektiği kareyi instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.
Ödül tebriği
Etiketler: Oktay Kaynarca , Perran Kutman , Kıbrıs
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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