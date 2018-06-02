Ameliyatla koyu kahverengi gözlerinin rengini açtırdığı iddia edilen oyuncu Buse Narcı, şaşırttı. İddialara karşı gözlerinin doğuştan mavi olduğunu savunan Narcı, önceki gün yaptığı paylaşımla ofsayta düştü. Eski bir fotoğrafını paylaşan 25 yaşındaki oyuncu, kahverengi gözleriyle sosyal medyada olay oldu. Narcı'nın takipçileri de "Gözlerin mevsimlere göre renk mi değiştiriyor?" diye espri yaptı.
Gözden düştü
‘Gözlerim doğuştan renkli’ diyen Buse Narcı, paylaştığı bir fotoğrafla olay oldu. Genç oyuncu, kahverengi gözleriyle sosyal medyayı salladı
Etiketler: Buse Narcı , Sosyal medya
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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