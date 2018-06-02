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Gözden düştü

‘Gözlerim doğuştan renkli’ diyen , paylaştığı bir fotoğrafla olay oldu. Genç oyuncu, kahverengi gözleriyle yı salladı

Gözden düştü
Ameliyatla koyu kahverengi gözlerinin rengini açtırdığı iddia edilen oyuncu Buse Narcı, şaşırttı. İddialara karşı gözlerinin doğuştan mavi olduğunu savunan Narcı, önceki gün yaptığı paylaşımla ofsayta düştü. Eski bir fotoğrafını paylaşan 25 yaşındaki oyuncu, kahverengi gözleriyle da olay oldu. Narcı'nın takipçileri de "Gözlerin mevsimlere göre renk mi değiştiriyor?" diye espri yaptı.

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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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