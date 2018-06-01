İkoncanlık zor iş!

Stiline servet harcayan Eda Taşpınar, önceki günkü paylaşımıyla ağızları açıkta bıraktı. Ünlü ikoncan, aksesuarlarını düzenlerken çektiği videoyu instagram'da yayınladı. Yüzlerce takısı ve onlarca güneş gözlüğü olan Taşpınar, havasını attı.
Pahalı aksesuarlarını dolabına sığdırmaya çalışan ikoncan, içinde bulunduğu durumu ise "Yerleşmeye çalışıyordu" mesajıyla açıkladı. Bunun üzerine Eda Taşpınar'ın takipçileri de "Tabii ikoncan olmak zor iş" diye karşılık verdi.
Taşpınar, stiline en çok para ve mesaiyi harcayan ünlülerin başında geliyor.
Pahalı aksesuarlarını dolabına sığdırmaya çalışan ikoncan, içinde bulunduğu durumu ise "Yerleşmeye çalışıyordu" mesajıyla açıkladı. Bunun üzerine Eda Taşpınar'ın takipçileri de "Tabii ikoncan olmak zor iş" diye karşılık verdi.
Taşpınar, stiline en çok para ve mesaiyi harcayan ünlülerin başında geliyor.
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