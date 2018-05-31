Anlamlı gala

Şafak Pekdemir ile Burak Serdar Şanal'ın başrolünde oynadığı 'Deniz ve Güneş' filmi, önceki akşam Kanyon'daki galayla görücüye çıktı. İşitme engeline farkındalık yaratmak isteyen filmin gösteriminde işitme engellilere özel altyazı da kullanıldı.