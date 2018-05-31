Şafak Pekdemir ile Burak Serdar Şanal'ın başrolünde oynadığı 'Deniz ve Güneş' filmi, önceki akşam Kanyon'daki galayla görücüye çıktı. İşitme engeline farkındalık yaratmak isteyen filmin gösteriminde işitme engellilere özel altyazı da kullanıldı.
Anlamlı gala
Etiketler: Şafak Pekdemir
- 31 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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