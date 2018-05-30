Güzel model Yasemin Şefkatli ile 4 aydır birlikte olan İdo Tatlıses, aşktan iğne ipliğe döndü. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle Avusturya'ya giden genç şarkıcı, paylaştığı fotoğrafla ağızları açıkta bıraktı.
26 yaşındaki Tatlıses'in aşırı zayıflaması dikkat çekti. Bacakları sevgilisinden bile ince olan şarkıcının bu halini görenler "Aşk, İdo'yu eritmiş" diye espri yaptı.
26 yaşındaki Tatlıses'in aşırı zayıflaması dikkat çekti. Bacakları sevgilisinden bile ince olan şarkıcının bu halini görenler "Aşk, İdo'yu eritmiş" diye espri yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.