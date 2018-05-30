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İMSAKİYE RAMAZAN
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bitti

Aşk bitti
Güzel model Yasemin Şefkatli ile 4 aydır birlikte olan İdo Tatlıses, tan iğne ipliğe döndü. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle Avusturya'ya giden genç şarkıcı, paylaştığı fotoğrafla ağızları açıkta bıraktı.

26 yaşındaki 'in aşırı zayıflaması dikkat çekti. Bacakları sevgilisinden bile ince olan şarkıcının bu halini görenler "Aşk, İdo'yu eritmiş" diye espri yaptı.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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