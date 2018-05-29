Havalı tesadüf

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ile Türk asıllı İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek, önceki gün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda karşılaştı. İş dışında da çok iyi dost olan ikili, uçuş öncesinde sohbet edip hasret giderdi.

İşlerinin yoğunluğundan görüşemeyen güzel oyuncuyla dünyaca ünlü yönetmen, bu güzel rastlantıyı da fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Özpetek, geçtiğimiz yıl 'İstanbul Kırmızısı' filminde oynattığı Büyüküstün'le çektirdiği kareye "Tuba… Tuba'm" notu düştü.