Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, "Aşk engel tanımaz" dedirtti. 20 yaşındaki genç kız, bu yılın başında iş dünyasının önde gelen ailelerinden birinin oğlu olan Eray Ölçüm'le görüntülenmişti. Oğullarının Zehra Çilingiroğlu ilişkisi nedeniyle magazin sayfalarında görünmesinden rahatsız olan Ölçüm Ailesi de genç delikanlıya "Senin Zehra Çilingiroğlu ile değil, kariyerinle anılmanı istiyoruz" resti çekmişti.
AYRILIĞA FAZLA DAYANAMADILAR
Genç çift, bu uyarı üzerine ilişkilerine nokta koymuştu. Ancak ayrılığa fazla dayanamayan Zehra Çilingiroğlu ile Eray Ölçüm, önceki gün birlikte görüntülendi. Zehra Çilingiroğlu, genç aşkının Levent'teki iş yerini ziyaret etti. Porsche marka lüks cipiyle sevgilisinin ofisine giden genç kız, binadan Eray Ölçüm'le birlikte gülerek çıktı. Yarım saat kaldığı iş yerinden sevgilisinin Porsche marka spor otomobiliyle ayrılan Zehra Çilingiroğlu, kendi cipini bıraktığı yerle ise görenleri şaşkına çevirdi. Cipini kaldırımdan 50 santimetre uzağa ve yola gelecek şekilde bırakan genç kız, daha önce de lüks aracıyla kaza yapmıştı.
GENÇLERİN YÜZLERİ GÜLÜYOR
Zehra ile sevgilisi, önceki gün objektiflere işte böyle keyifli bir şekilde takıldı.
Çilingiroğlu, lüks cipini neredeyse yolun ortasına park etti.
AYRILIĞA FAZLA DAYANAMADILAR
Genç çift, bu uyarı üzerine ilişkilerine nokta koymuştu. Ancak ayrılığa fazla dayanamayan Zehra Çilingiroğlu ile Eray Ölçüm, önceki gün birlikte görüntülendi. Zehra Çilingiroğlu, genç aşkının Levent'teki iş yerini ziyaret etti. Porsche marka lüks cipiyle sevgilisinin ofisine giden genç kız, binadan Eray Ölçüm'le birlikte gülerek çıktı. Yarım saat kaldığı iş yerinden sevgilisinin Porsche marka spor otomobiliyle ayrılan Zehra Çilingiroğlu, kendi cipini bıraktığı yerle ise görenleri şaşkına çevirdi. Cipini kaldırımdan 50 santimetre uzağa ve yola gelecek şekilde bırakan genç kız, daha önce de lüks aracıyla kaza yapmıştı.
GENÇLERİN YÜZLERİ GÜLÜYOR
Zehra ile sevgilisi, önceki gün objektiflere işte böyle keyifli bir şekilde takıldı.
Çilingiroğlu, lüks cipini neredeyse yolun ortasına park etti.
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