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’a demir attı

Bodrum’a demir attı
Ukrayna'nın en zenginlerinden Aleksander Yaroslavsky, geleneğini bozmadı. Son 7 senedir 60 metrelik 'Kaiser' isimli mega yatıyla Bodrum'a gelen milyoner işadamı, önceki gün de yüzen sarayını Türkbükü'ne demirledi. 'nin Türkbükü'nde ev almak için de kolları sıvadığı öğrenildi.



Aleksander Yaroslavsky
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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