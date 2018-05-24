Bodrum’a demir attı

Ukrayna'nın en zenginlerinden Aleksander Yaroslavsky, geleneğini bozmadı. Son 7 senedir 60 metrelik 'Kaiser' isimli mega yatıyla Bodrum'a gelen milyoner işadamı, önceki gün de yüzen sarayını Türkbükü'ne demirledi. Aleksander Yaroslavsky'nin Türkbükü'nde ev almak için de kolları sıvadığı öğrenildi.
Aleksander Yaroslavsky
Aleksander Yaroslavsky
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