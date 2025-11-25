PODCAST CANLI YAYIN

TFF 1. Lig için şike itirafı! O futbolcuya 20 bin dolar

Türk futbolunda bahis operasyonunun yankıları devam ediyor. TFF ilk olarak bahis oynayan hakem ve futbolcuları açıklarken sıra teknik adamlara geldi. Soruşturma kapsamında bu gelişmeler yaşanırken, 2023-24 sezonunda oynanan Ümraniyespor - Giresunspor maçı için şike itirafı geldi. İşte detaylar...

Türkiye'de hakemlerle başlayan ve futbolcularla devam eden bahis operasyonunun yankıları sürüyor.

TFF, 1024 futbolcuyu bahis oynadıkları için PFDK'ya sevk ederken, TFF 1. Lig'de 24 Aralık 2023'te oynanan ve Ümraniyespor'un Giresunspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada şike yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre Avukatı Emre Sirac Pamuk aracılığıyla başvuruyu yapan iş insanı Cüneyt Semirli, kendisinin de bu maça bahis oynadığını belirtip şike itirafında bulunarak, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini iletti.

Avukat Emre Sirac Pamuk tarafından savcılığa verilen dilekçede yer alan ifadelere göre şunlar yaşandı:

"Cüneyt Semirli, 20 Aralık 2023'te Adana'da iddaa bayii sahibi Ümit Kaya tarafından WhatsApp üzerinden arandı ve 24 Aralık 2023'te oynanacak Ümraniyespor-Giresunspor müsabakası için şike teklifi aldı. Maçtan 1 gün önce 23 Aralık'ta Semirli ve Kaya, İstanbul'da buluştu. Ümit Kaya, eski Adanasporlu futbolcu ve menajer Koray Şanlı ile Cenk isimli şahıslarla temasta olup, bu kişilerin Giresunspor'da oynayan bazı futbolcularla para karşılığı anlaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Şike parası olarak futbolcuya 20 bin dolar (850 bin TL) verileceği aktarıldı. Cüneyt Semirli kendi payına düşen parayı Ümit Kaya'nın belirttiği hesaba EFT yaptı. Cüneyt Semirli, 23 Aralık 2023 Cumartesi günü İstanbul Palladium AVM'deki kafede Ümit Kaya ve Koray Şanlı ile bir araya geldi. Koray, Giresunspor futbolcularıyla bağlantıyı kuran ve onlarla bir araya getirecek olan kişi olarak görüşmeye dahil oldu.

Aynı gün akşam saatlerinde Semirli ve Kaya'yı Ümraniye'de Giresunspor'un kamp yaptığı otele (Ramada by Wyndham Ümraniye) götürdü. Ümit Kaya ile birlikte otelde bir oda kiralayan Semirli, oda numarasını Şanlı'ya iletti. Ancak Şanlı, Giresunspor eski yöneticileri ve teknik ekip tarafından tanınacak olması sebebi ile otele girmedi. Ümit Kaya maçı Ümraniye stadına gidip takip etti."

FARUK CAN GENÇ'E PARA ELDEN VERİLDİ

Savcılığa verilen dilekçede, Ümit Kaya otele girdikten yaklaşık yarım saat sonra Giresunspor defans oyuncusu Faruk Can Genç'in odaya geldiği; Koray'ın telefonla görüntülü bağlanarak görüşmeye katıldığı yer aldı.

Şike anlaşmasının detayları müzakere edilirken Ümit Kaya tarafından 20 bin dolar nakit para, futbolcu Faruk Can Genç'e teslim edildi.

YÜKLÜ MİKTARDA BAHİS

Cüneyt Semirli, 24 Aralık 2023'te oynanan karşılaşma öncesinde Ümit Kaya'nın yönlendirmesiyle yurt dışı bahis sitelerinden yüksek miktarda bahis oynadı. Ümit Kaya'nın kendi iddaa bayii üzerinden de aynı maç için yüklü miktarda bahis oynandı.

CEZA ALAN 102 FUTBOLCU ARASINDA

TFF, bahis operasyonu kapsamında, 102 futbolcuya verdiği cezaları 13 Kasım'da açıklamıştı. Faruk Can Genç de bahis oynayan 102 futbolcu arasında yer aldı. Şu anda Vanspor'un oyuncusu olan Faruk Can Genç, bahis oynadığı gerekçesiyle 3 ay hak mahrumiyeti aldı.

