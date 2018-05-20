Feryal Gülman ile Bahar Şer, önceki gün İstinyePark'taydı. Sıkı dostlar, objektiflere birlikte poz verirken spor ayakkabılarıyla pişti olduklarını fark etti. Şer ile Gülman, bunun üzerine kahkahaya boğuldu. Alexander McQueen'in 4 bin liralık beyaz spor ayakkabısını giyen ikiliden Şer, 360 bin liralık Hermes marka Birkin crocodile çantasıyla da Gülman'a fark attı.
Sosyetiklerin sportif piştisi
Etiketler: Feryal Gülman , spor ayakkabı
- 20 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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