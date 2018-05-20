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Sosyetiklerin sportif piştisi

Sosyetiklerin sportif piştisi
Feryal Gülman ile Bahar Şer, önceki gün İstinyePark'taydı. Sıkı dostlar, objektiflere birlikte poz verirken spor ayakkabılarıyla pişti olduklarını fark etti. Şer ile Gülman, bunun üzerine kahkahaya boğuldu. Alexander McQueen'in 4 bin liralık beyaz spor ayakkabısını giyen ikiliden Şer, 360 bin liralık Hermes marka Birkin crocodile çantasıyla da Gülman'a fark attı.

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