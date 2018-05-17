Mis gibi yaş günü

Güzel oyuncu Zeynep Beşerler'le eşi Emir İçgören'in mutluluğuna diyecek yok… Yaklaşık beş yıldır evli olan çift, önceki gün oğulları Kerem'in 2. yaş gününü İstanbul'daki evlerinde aile arasında düzenledikleri bir partiyle kutladı.
Oğlunun bir yaş daha almasıyla duygulanan güzel oyuncu, aile fotoğrafını instagram'da "İyi ki doğdun mis kokulumuz" notuyla paylaştı. Bu arada güzel oyuncu, daha önceki yıllarda olduğu gibi tüm yazını başta Bodrum olmak üzere Ege'de geçirecek...
Oğlunun bir yaş daha almasıyla duygulanan güzel oyuncu, aile fotoğrafını instagram'da "İyi ki doğdun mis kokulumuz" notuyla paylaştı. Bu arada güzel oyuncu, daha önceki yıllarda olduğu gibi tüm yazını başta Bodrum olmak üzere Ege'de geçirecek...
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