Mis gibi yaş günü

oyuncueşimutluluğuna diyecek yok…olan çift,önceki günevlerinde aile arasındadüzenledikleri bir partiyle kutladı.bir yaş dahaalmasıyla duygulanan güzel oyuncu,aile fotoğrafını instagram'danotuylapaylaştı. Bu arada güzel oyuncu,daha önceki yıllarda olduğu gibitüm yazınıgeçirecek...