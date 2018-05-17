Bonkör damat

Geçtiğimiz ay Siren Ertan'la evlenen Ersin Kayalar, milyonluk hediyesiyle eşinin ayağını yerden kesti. Çiçeği burnunda evli çift, önceki akşam Bebek'teydi. Bodrum'daki balayı sonrası İstanbul'a dönen çift, ayağının tozuyla gecelerde boy gösterdi. Daha önce İstanbul sokaklarında beyaz lüks spor otomobiliyle görüntülenen Ertan'ın antrasit renkli Mercedes SL marka yeni aracı dikkat çekti.
Sosyetik tasarımcının bir önceki aracında olduğu gibi yeni otomobilinde de 'SE' plakasını tercih ettiği görüldü. Siren Ertan'ın kullandığı 800 bin liralık lüks aracın sosyetik güzele eşinin düğün hediyesi olduğu öğrenildi. Bu arada Ertan, eşine verdiği pozları da instagram'da paylaşıp dev tektaşını gözler önüne serdi. Siren Ertan'ın eşinin hediyesi olan damla kesim tektaşının değeri ise 350 bin lira.
Ertan; damla kesim dev tektaşıyla Demet Akalın ve Gülşen gibi isimlere rakip çıktı.
Plakadaki 'SE' harfleri tasarımcının adı ve soyadı ile eşinin adını simgeliyor…
DOĞAN SAVAŞ
Sosyetik tasarımcının bir önceki aracında olduğu gibi yeni otomobilinde de 'SE' plakasını tercih ettiği görüldü. Siren Ertan'ın kullandığı 800 bin liralık lüks aracın sosyetik güzele eşinin düğün hediyesi olduğu öğrenildi. Bu arada Ertan, eşine verdiği pozları da instagram'da paylaşıp dev tektaşını gözler önüne serdi. Siren Ertan'ın eşinin hediyesi olan damla kesim tektaşının değeri ise 350 bin lira.
Ertan; damla kesim dev tektaşıyla Demet Akalın ve Gülşen gibi isimlere rakip çıktı.
Plakadaki 'SE' harfleri tasarımcının adı ve soyadı ile eşinin adını simgeliyor…
DOĞAN SAVAŞ
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