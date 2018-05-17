;
Yol Durumu
RAMAZAN
İMSAKİYE
  1. Minikleri 'Neşe'lendirdi
  2. Ünlü isimlere hapis cezası!

Bonkör damat

İşadamı , geçen ay evlendiği için kesenin ağzını açtı. Ertan’a düğün hediyesi 800 bin liralık otomobil alan Kayalar’ın sosyetik tasarımcıya taktığı tektaş ise 350 bin lira

Bonkör damat
Geçtiğimiz ay Siren Ertan'la evlenen Ersin Kayalar, milyonluk hediyesiyle eşinin ayağını yerden kesti. Çiçeği burnunda evli çift, önceki akşam Bebek'teydi. Bodrum'daki balayı sonrası 'a dönen çift, ayağının tozuyla gecelerde boy gösterdi. Daha önce İstanbul sokaklarında beyaz lüks spor otomobiliyle görüntülenen Ertan'ın antrasit renkli Mercedes SL marka yeni aracı dikkat çekti.



Sosyetik tasarımcının bir önceki aracında olduğu gibi yeni otomobilinde de 'SE' plakasını tercih ettiği görüldü. 'ın kullandığı 800 bin liralık lüks aracın sosyetik güzele eşinin düğün hediyesi olduğu öğrenildi. Bu arada Ertan, eşine verdiği pozları da instagram'da paylaşıp dev tektaşını gözler önüne serdi. Siren Ertan'ın eşinin hediyesi olan damla kesim tektaşının değeri ise 350 bin lira.



Ertan; damla kesim dev tektaşıyla Demet Akalın ve Gülşen gibi isimlere rakip çıktı.



Plakadaki 'SE' harfleri tasarımcının adı ve soyadı ile eşinin adını simgeliyor…

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler: , , ,
  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ