Efsane hediye

Önceki akşam bir davete katılan Güngör Bayrak'ın göz kamaştıran bilekliğinin altından 'efsane bir hikaye' çıktı... Türk yıldızın kolunda ışıldayan 380 adet elmasla süslü bilekliğin ilk sahibi Hollywood'un efsane oyuncusu Rita Hayworth'tı.
1918 doğumlu güzel yıldız, ikinci kocasından boşanmadan Prens Ali Han'la gizli bir ilişki yaşamaya başlamıştı. 1949'da evlenen çifte baba Ağa Han, şiddetle karşı çıktı. Ancak güçlü bir tarikatın lideri olan Ağa Han, gelinine elmas bir bileklik hediye etti. Prens Ali Han'dan 1952'de boşanan Rita Hayworth, ardından iki evlilik daha yaptı. Bu evlilikler nedeniyle tüm parasını tüketen ünlü yıldız, eski kayınpederinin hediye ettiği elmas bilekliği 1987'de vefat etmeden önce ABD'deki bir kuyumcuya sattı. Bu bilekliği satın alan Cezayir asıllı Houari Berichi de 1987'de evlenip 2006'da boşandığı Güngör Bayrak'a doğum hediyesi olarak işte bu değerli takıyı armağan etti...
ANNELİK ARMAĞANI
Fransa gezisi sırasında Cezayir asıllı Houari Berichi ile tanışan Güngör Bayrak, milyoner işadamıyla 1987'de evlendi. 2006'da Bayrak'la boşanan Berichi, eski eşine oğulları Tarık'ı dünyaya getirdiği gün elmas bilezik hediye etti...
Hollywood'un efsane ismi Rita Hayworth, yokluk içerisinde 1987 yılında vefat etti.
DOĞAN SAVAŞ
1918 doğumlu güzel yıldız, ikinci kocasından boşanmadan Prens Ali Han'la gizli bir ilişki yaşamaya başlamıştı. 1949'da evlenen çifte baba Ağa Han, şiddetle karşı çıktı. Ancak güçlü bir tarikatın lideri olan Ağa Han, gelinine elmas bir bileklik hediye etti. Prens Ali Han'dan 1952'de boşanan Rita Hayworth, ardından iki evlilik daha yaptı. Bu evlilikler nedeniyle tüm parasını tüketen ünlü yıldız, eski kayınpederinin hediye ettiği elmas bilekliği 1987'de vefat etmeden önce ABD'deki bir kuyumcuya sattı. Bu bilekliği satın alan Cezayir asıllı Houari Berichi de 1987'de evlenip 2006'da boşandığı Güngör Bayrak'a doğum hediyesi olarak işte bu değerli takıyı armağan etti...
ANNELİK ARMAĞANI
Fransa gezisi sırasında Cezayir asıllı Houari Berichi ile tanışan Güngör Bayrak, milyoner işadamıyla 1987'de evlendi. 2006'da Bayrak'la boşanan Berichi, eski eşine oğulları Tarık'ı dünyaya getirdiği gün elmas bilezik hediye etti...
Hollywood'un efsane ismi Rita Hayworth, yokluk içerisinde 1987 yılında vefat etti.
DOĞAN SAVAŞ
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