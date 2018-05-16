;
Yol Durumu
RAMAZAN
İMSAKİYE
  1. Kurala 'ayak'landı!
  2. Derin dostluk

Efsane hediye

Ünlü yıldız , vefatından önce bilekliğini sattı. ise 380 elmastan oluşan bileziği alıp o dönemki eşi ’a armağan etti

Efsane hediye
Önceki akşam bir davete katılan Güngör Bayrak'ın göz kamaştıran bilekliğinin altından 'efsane bir hikaye' çıktı... Türk yıldızın kolunda ışıldayan 380 adet elmasla süslü bilekliğin ilk sahibi Hollywood'un efsane oyuncusu Rita Hayworth'tı.



1918 doğumlu güzel yıldız, ikinci kocasından boşanmadan Prens Ali Han'la gizli bir ilişki yaşamaya başlamıştı. 1949'da evlenen çifte baba Ağa Han, şiddetle karşı çıktı. Ancak güçlü bir tarikatın lideri olan , gelinine elmas bir bileklik hediye etti. 'dan 1952'de boşanan , ardından iki evlilik daha yaptı. Bu evlilikler nedeniyle tüm parasını tüketen ünlü yıldız, eski kayınpederinin hediye ettiği elmas bilekliği 1987'de vefat etmeden önce ABD'deki bir kuyumcuya sattı. Bu bilekliği satın alan Cezayir asıllı Houari Berichi de 1987'de evlenip 2006'da boşandığı 'a doğum hediyesi olarak işte bu değerli takıyı armağan etti...



​ANNELİK ARMAĞANI
gezisi sırasında Cezayir asıllı ile tanışan Güngör Bayrak, milyoner işadamıyla 1987'de evlendi. 2006'da Bayrak'la boşanan Berichi, eski eşine oğulları Tarık'ı dünyaya getirdiği gün elmas bilezik hediye etti...



Hollywood'un efsane ismi Rita Hayworth, yokluk içerisinde 1987 yılında vefat etti.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler: , , , , ,
  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ