Yaşları küçük yetenekleri büyük

Başarılı sanatçı Candan Erçetin, önceki akşam Bilfen Okulları'nın yılsonu konserinde sahne aldı. Erçetin'e gecede 'Bilfen Filarmoni Orkestrası' ve 'Bilfen Korosu' eşlik etti. 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan 500 kişilik orkestra ve koro, Haliç Kongre Merkezi'ndeki konserde ünlü sanatçıyla birbirinden güzel parçaları seslendirdi. 'Hit The Road Jack' ve 'Bak Bir Varmış Bir Yokmuş' parçasını söyleyen öğrenciler izleyenlerden büyük alkış aldı.
AYAKTA ALKIŞLANDILAR
Efsane dizi 'Game Of Thrones'un müziğinin çalındığı anlar da seyirciyi mest etti. Bilfen Okulları'nın UNESCO ile yaptığı işbirliği neticesinde Göbeklitepe için yaptığı kampanyayı başlatan öğrenciler, gecede Candan Erçetin'le buluştu. Asıl mesleğinin klasik arkeoloji olduğunu belirten Erçetin, "Bu kampanyada yer almaktan büyük mutluluk ve onur duyarım" dedi.
AYAKTA ALKIŞLANDILAR
Efsane dizi 'Game Of Thrones'un müziğinin çalındığı anlar da seyirciyi mest etti. Bilfen Okulları'nın UNESCO ile yaptığı işbirliği neticesinde Göbeklitepe için yaptığı kampanyayı başlatan öğrenciler, gecede Candan Erçetin'le buluştu. Asıl mesleğinin klasik arkeoloji olduğunu belirten Erçetin, "Bu kampanyada yer almaktan büyük mutluluk ve onur duyarım" dedi.
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