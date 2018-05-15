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Şahin’den tatlı poz

Şahin’den tatlı poz
İhamını süper model Tülin Şahin'den alan 'Tuliss' tatlısı, 2018 ilkbahar versiyonu ile Gazebo Lounge'da yerini aldı. Çırağan Palace Kempinski İstanbul'daki mekanda meraklılarına sunulan tatlının tanıtımını da önceki gün yaptı. Güzel manken, "135 kalorilik glütensiz tatlıyı gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz" diye konuştu.
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