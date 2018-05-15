Kulakların pası silindi

Başarılı klarnetçi Serkan Çağrı, önceki akşam dünyaca ünlü keman virtüözü Roby Lakatos ile Edirne Büyük Sinagog'da müzik ziyafeti sundu. Memleketinde konser vermekten dolayı heyecanlı olduğunu belirten Çağrı, Roman kökenli Macar Çigan müziğinin önemli temsilcilerinden Lakatos'la sergilediği performansla da kulakların pasını sildi.