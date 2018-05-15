;
Yol Durumu
  1. Edis’e gurur veren görev
  2. Şahin’den tatlı poz

Kulakların pası silindi

Kulakların pası silindi
Başarılı klarnetçi Serkan Çağrı, önceki akşam dünyaca ünlü keman virtüözü Roby Lakatos ile Edirne Büyük Sinagog'da müzik ziyafeti sundu. Memleketinde konser vermekten dolayı heyecanlı olduğunu belirten Çağrı, Roman kökenli Macar Çigan müziğinin önemli temsilcilerinden Lakatos'la sergilediği performansla da kulakların pasını sildi.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ