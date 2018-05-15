Başarılı klarnetçi Serkan Çağrı, önceki akşam dünyaca ünlü keman virtüözü Roby Lakatos ile Edirne Büyük Sinagog'da müzik ziyafeti sundu. Memleketinde konser vermekten dolayı heyecanlı olduğunu belirten Çağrı, Roman kökenli Macar Çigan müziğinin önemli temsilcilerinden Lakatos'la sergilediği performansla da kulakların pasını sildi.
Kulakların pası silindi
Etiketler: Edirne , Serkan Çağrı , Büyük Sinagog
- 15 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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