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Asker tarzı

Asker tarzı
Sevilen şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün İstinyePark'taydı. Her fırsatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin moral konserlerinde sahne alan Güney, saçlarını da üç numara kestirerek asker traşı olduğunu söyledi. , yeni imajını ise şapkası ile kamufle etti.
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