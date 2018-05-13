Sevilen şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün İstinyePark'taydı. Her fırsatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin moral konserlerinde sahne alan Güney, saçlarını da üç numara kestirerek asker traşı olduğunu söyledi. Yusuf Güney, yeni imajını ise şapkası ile kamufle etti.
Asker tarzı
Etiketler: yusuf güney
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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