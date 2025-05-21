Çakalların içinde yer alan yavru aslan nerede? 1345 kişiden 32'si bulabildi
Dikkat testi olan bu optik illüzyon görseli, görenleri adeta ekran başına kilitliyor. Bir grup çakalın arasına ustaca gizlenmiş bir yavru aslanın yer aldığı bu zeka oyunu, 1345 kişiden yalnızca 32’si tarafından doğru şekilde çözülebildi. Bu da başarı oranının yalnızca %2,3 olduğunu ortaya koyuyor. Peki yavru aslan nerede? İşte o görsel!
Sosyal medyada viral olan bu optik illüzyonda, çakalların arasına gizlenmiş bir yavru aslanı bulmak neredeyse imkansız. 1345 kişiden sadece 32'si doğru cevabı verebildi. Peki aslan nerede? İşte o zeka testi!
Çakalların içinde yer alan yavru aslan nerede?
Çakalların kahverengi-bej tonlarındaki tüyleri ve belirgin sırt çizgileri dikkat çekiyor. İlk bakışta sadece çakalların görüldüğü düşünülebilir. Ancak, tam olarak ortadaki büyük çakalın hemen arkasında, zemine yakın bir noktada, küçük, masum bir çift göz ve minik bir burun göze çarpıyor. Bu, kendisini ustaca kamufle etmiş olan yavru aslanın ta kendisi! Yavru, annesinin veya başka bir yetişkinin korumasına sığınmış gibi durarak, çevresel detaylarla bir bütün oluşturmuş durumda.
Bu tür görsel zeka testleri, gözlem yeteneğini, detay fark etme becerisini ve odaklanmayı ölçmesiyle biliniyor. Fotoğraftaki yavru aslanın, çakalların rengine yakın tonlarda olması ve gölgede kalması, bulunmasını daha da güçleştiriyor. Deneyenlerin büyük çoğunluğunun başarısız olması, insan beyninin ilk bakışta ana öğelere odaklanma eğilimini de gösteriyor.