Çakalların içinde yer alan yavru aslan nerede? 1345 kişiden 32’si bulabildi

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 14:38

Sosyal medyada viral olan bu optik illüzyonda, çakalların arasına gizlenmiş bir yavru aslanı bulmak neredeyse imkansız. 1345 kişiden sadece 32'si doğru cevabı verebildi. Peki aslan nerede? İşte o zeka testi !

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Çakalların içinde yer alan yavru aslan nerede?

Çakalların kahverengi-bej tonlarındaki tüyleri ve belirgin sırt çizgileri dikkat çekiyor. İlk bakışta sadece çakalların görüldüğü düşünülebilir. Ancak, tam olarak ortadaki büyük çakalın hemen arkasında, zemine yakın bir noktada, küçük, masum bir çift göz ve minik bir burun göze çarpıyor. Bu, kendisini ustaca kamufle etmiş olan yavru aslanın ta kendisi! Yavru, annesinin veya başka bir yetişkinin korumasına sığınmış gibi durarak, çevresel detaylarla bir bütün oluşturmuş durumda.