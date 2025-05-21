Mahkemeden kiracılara uyarı gibi karar: Kira öderken bu hatayı sakın yapmayın

📌 AÇIKLAMASIZ TRANSFER KİRA SAYILMAYABİLİR

Ev sahipleri ile kiracılar arasında en sık karşılaşılan problemlerden biri, banka yoluyla yapılan açıklamasız ödemelerin ne amaçla yapıldığının kanıtlanamaması. Uzmanlara göre, IBAN'a gönderilen tutarın açıklamasız olması, hukuken o ödemenin kira olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle kiracı, farkında olmadan borçlu duruma düşebiliyor.