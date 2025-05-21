Mahkemeden kiracılara uyarı gibi karar: Kira öderken bu hatayı sakın yapmayın
Kira ödemelerini banka yoluyla gerçekleştiren milyonlarca kiracı için önemli bir uyarı geldi. Özellikle IBAN üzerinden açıklamasız yapılan para transferleri, ileride büyük hukuki sorunlara yol açabiliyor.
takvim.com.tr
Son zamanlarda mahkemelere yansıyan davalar, kiracıların
kira borcunu ödediğini zannetmesine rağmen, ev sahibi tarafından "kira ödenmedi" iddiasıyla dava edilmesiyle sonuçlanıyor.
📌
AÇIKLAMASIZ TRANSFER KİRA SAYILMAYABİLİR
Ev sahipleri ile kiracılar arasında en sık karşılaşılan problemlerden biri, banka yoluyla yapılan açıklamasız ödemelerin ne amaçla yapıldığının kanıtlanamaması. Uzmanlara göre, IBAN'a gönderilen tutarın açıklamasız olması, hukuken o ödemenin
kira olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle kiracı, farkında olmadan borçlu duruma düşebiliyor.
⚖️
YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİKTE KARARLAR
Yargıtay tarafından daha önce verilen bazı kararlarda, açıklama içermeyen ödemeler "başka bir borcun ödemesi" ya da "emanet para" olarak değerlendirilmişti. Bu yorum doğrultusunda,
kira ödediğini zanneden kiracılar haksız konuma düşerek tahliye davalarıyla karşı karşıya kaldı.
💬
UZMANLAR NE ÖNERİYOR? Gayrimenkul hukuku uzmanları, her kira ödemesinin açıklama kısmına mutlaka şu ifadelerin yazılmasını öneriyor:
"Mayıs 2025 kira bedeli"
"2025 Haziran ayı kirası"
Bu şekilde yapılan ödemelerin ne amaçla gönderildiği açıkça belirtildiğinden, olası hukuki süreçlerde güçlü bir delil teşkil ediyor.
🚫
KÖTÜ NİYETLİ EV SAHİPLERİNE KARŞI KORUMA
Hukukçular, bazı kötü niyetli ev sahiplerinin açıklamasız gönderilen ödemeleri
kira olarak kabul etmeyip dava yoluna başvurarak kiracıyı mağdur edebildiğini belirtiyor. Açıklamasız para transferleri, bu tür suistimallerin önünü açabiliyor. Bu nedenle her ödeme, banka dekontu üzerinde açık ve net bir şekilde belgelenmeli.