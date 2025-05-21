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Mahkemeden kiracılara uyarı gibi karar: Kira öderken bu hatayı sakın yapmayın

Kira ödemelerini banka yoluyla gerçekleştiren milyonlarca kiracı için önemli bir uyarı geldi. Özellikle IBAN üzerinden açıklamasız yapılan para transferleri, ileride büyük hukuki sorunlara yol açabiliyor.

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takvim.com.tr
Mahkemeden kiracılara uyarı gibi karar: Kira öderken bu hatayı sakın yapmayın

Son zamanlarda mahkemelere yansıyan davalar, kiracıların kira borcunu ödediğini zannetmesine rağmen, ev sahibi tarafından "kira ödenmedi" iddiasıyla dava edilmesiyle sonuçlanıyor.

Mahkemeden kiracılara uyarı gibi karar: Kira öderken bu hatayı sakın yapmayın

📌 AÇIKLAMASIZ TRANSFER KİRA SAYILMAYABİLİR

Ev sahipleri ile kiracılar arasında en sık karşılaşılan problemlerden biri, banka yoluyla yapılan açıklamasız ödemelerin ne amaçla yapıldığının kanıtlanamaması. Uzmanlara göre, IBAN'a gönderilen tutarın açıklamasız olması, hukuken o ödemenin kira olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle kiracı, farkında olmadan borçlu duruma düşebiliyor.

Mahkemeden kiracılara uyarı gibi karar: Kira öderken bu hatayı sakın yapmayın

⚖️ YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİKTE KARARLAR

Yargıtay tarafından daha önce verilen bazı kararlarda, açıklama içermeyen ödemeler "başka bir borcun ödemesi" ya da "emanet para" olarak değerlendirilmişti. Bu yorum doğrultusunda, kira ödediğini zanneden kiracılar haksız konuma düşerek tahliye davalarıyla karşı karşıya kaldı.

Mahkemeden kiracılara uyarı gibi karar: Kira öderken bu hatayı sakın yapmayın

💬 UZMANLAR NE ÖNERİYOR?
Gayrimenkul hukuku uzmanları, her kira ödemesinin açıklama kısmına mutlaka şu ifadelerin yazılmasını öneriyor:

  • "Mayıs 2025 kira bedeli"

  • "2025 Haziran ayı kirası"

  • Bu şekilde yapılan ödemelerin ne amaçla gönderildiği açıkça belirtildiğinden, olası hukuki süreçlerde güçlü bir delil teşkil ediyor.

Mahkemeden kiracılara uyarı gibi karar: Kira öderken bu hatayı sakın yapmayın

🚫 KÖTÜ NİYETLİ EV SAHİPLERİNE KARŞI KORUMA

Hukukçular, bazı kötü niyetli ev sahiplerinin açıklamasız gönderilen ödemeleri kira olarak kabul etmeyip dava yoluna başvurarak kiracıyı mağdur edebildiğini belirtiyor. Açıklamasız para transferleri, bu tür suistimallerin önünü açabiliyor. Bu nedenle her ödeme, banka dekontu üzerinde açık ve net bir şekilde belgelenmeli.

Mahkemeden kiracılara uyarı gibi karar: Kira öderken bu hatayı sakın yapmayın

📄 NOTER ONAYLI KİRA KONTRATLARI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Kiracılar, kira sözleşmelerinin noter onaylı olmasını bir güvence olarak görse de, kira ödemelerinin banka yoluyla yapıldığını ve açıklama kısmının dolu olduğunu ispatlayamadıkları sürece bu belge tek başına yeterli olmayabiliyor.

Mahkemeden kiracılara uyarı gibi karar: Kira öderken bu hatayı sakın yapmayın

🔒 KİRA ÖDEMELERİNDE DİJİTAL GÜVENLİK İÇİN 3 ALTIN KURAL

  1. Her zaman açıklama yazın: Ay ve yılı belirtin, "kira bedeli" ifadesini kullanın.

  2. Dekontu saklayın: Banka uygulamasındaki dekontu PDF olarak indirip saklayın.

  3. Geriye dönük ispat için düzenli kayıt tutun: Excel dosyası veya ajanda gibi bir yöntemle ödeme tarihlerinizi not edin.

Mahkemeden kiracılara uyarı gibi karar: Kira öderken bu hatayı sakın yapmayın

Fotoğraflar: AA