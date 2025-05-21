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Eski kocasını sokak ortasında ayağından vurdu! O anlar kamerada

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tartıştığı eski kocası Emirhan N.'yi (32) tabancayla ayağından vurarak yaralayan Sezen S. (30), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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takvim.com.tr
Eski kocasını sokak ortasında ayağından vurdu! O anlar kamerada

Adana'da Ceyhan'da eski kocasını sokak ortasında ayağından vuran kadın adli kontrolle serbest bırakıldı.

Eski kocasını sokak ortasında ayağından vurdu! O anlar kamerada

Olay, dün(20 Mayıs) saat 21.30 sıralarında Ceyhan ilçesi İnönü Bulvarı Atatürk İlkokulu yakınında meydana geldi.

Eski kocasını sokak ortasında ayağından vurdu! O anlar kamerada

ÇANTASINDAN ÇIKARDIĞI SİLAHLA ATEŞ ETTİ

4 ay önce boşanan Sezen S. ve Emirhan N., sokakta karşılaştı. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Sezen S., iddiaya göre çantasından çıkardığı tabanca ile eski eşine ateş etti. Emirhan N., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Eski kocasını sokak ortasında ayağından vurdu! O anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emirhan N., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sezen S., polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında eski eşini vurdu! O anlar kamerada

Eski kocasını sokak ortasında ayağından vurdu! O anlar kamerada

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Sezen S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞLAR: DHA