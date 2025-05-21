Eski kocasını sokak ortasında ayağından vurdu! O anlar kamerada
Adana'nın Ceyhan ilçesinde tartıştığı eski kocası Emirhan N.'yi (32) tabancayla ayağından vurarak yaralayan Sezen S. (30), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
takvim.com.tr
Adana'da Ceyhan'da eski kocasını sokak ortasında ayağından vuran kadın adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay, dün(20 Mayıs) saat 21.30 sıralarında Ceyhan ilçesi İnönü Bulvarı Atatürk İlkokulu yakınında meydana geldi.
ÇANTASINDAN ÇIKARDIĞI SİLAHLA ATEŞ ETTİ
4 ay önce boşanan Sezen S. ve Emirhan N., sokakta karşılaştı. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Sezen S., iddiaya göre çantasından çıkardığı tabanca ile eski eşine ateş etti. Emirhan N., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.
O ANLAR KAMERADA
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emirhan N., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sezen S., polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Sezen S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FOTOĞLAR: DHA