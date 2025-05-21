Eski kocasını sokak ortasında ayağından vurdu! O anlar kamerada

ÇANTASINDAN ÇIKARDIĞI SİLAHLA ATEŞ ETTİ

4 ay önce boşanan Sezen S. ve Emirhan N., sokakta karşılaştı. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Sezen S., iddiaya göre çantasından çıkardığı tabanca ile eski eşine ateş etti. Emirhan N., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.