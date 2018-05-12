Popçu Murat Dalkılıç'la olan aşkını artık gözler önüne sermekten çekinmeyen Hande Erçel, önceki gün instagram'da aşka geldi. Geçtiğimiz ay Dalkılıç'la ABD'deki Coachella Festivali'ne giden güzel oyuncu, burada aşkıyla çektiği selfie'yi instagram'da paylaştı. Erçel'in bu karesine "Birbirinize çok yakışıyorsunuz" mesajları yağdı.
Erçel aşka geldi
Etiketler: murat dalkılıç , Erçel , Hande Erçel
- 12 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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