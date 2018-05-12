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aşka geldi

Erçel aşka geldi
Popçu Murat Dalkılıç'la olan aşkını artık gözler önüne sermekten çekinmeyen Hande Erçel, önceki gün instagram'da aşka geldi. Geçtiğimiz ay Dalkılıç'la ABD'deki Coachella Festivali'ne giden güzel oyuncu, burada aşkıyla çektiği selfie'yi instagram'da paylaştı. 'in bu karesine "Birbirinize çok yakışıyorsunuz" mesajları yağdı.

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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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