Yüzü asık Tuğba

Aşkları geçtiğimiz yıl olaylı şekilde başlayan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen'in objektif fobisi sürüyor. Gözlerden uzak olmayı tercih eden ikili, önceki gün Şişli Halaskargazi Caddesi'nde el ele yürürken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını fark eden güzel oyuncunun yüzü asıldı.
Aydın HAMZA
Aydın HAMZA
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