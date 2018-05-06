Alman hesabı kaçırttı!

Hande Ataizi'nin eski eşi Benjamin Harvey, önceki akşam Asmalımescit'teydi. Harvey'e eski eşinin "Benjamin'den 'Senin arkanda ben varım' diye bir şey duymadım. Alman usulü bir yere kadar" sözleri hatırlatıldı.
Bunun üzerine yüzü asılan ABD'li gazeteci, soruları yanıtsız bırakıp hızla Beyoğlu'nun ara sokaklarına kaçtı. Harvey, izini kaybettirince rahat bir nefes aldı.
Harvey'in sakalını kesip imajını yenilemesi dikkat çekti.
Doğan SAVAŞ
Bunun üzerine yüzü asılan ABD'li gazeteci, soruları yanıtsız bırakıp hızla Beyoğlu'nun ara sokaklarına kaçtı. Harvey, izini kaybettirince rahat bir nefes aldı.
Harvey'in sakalını kesip imajını yenilemesi dikkat çekti.
Doğan SAVAŞ
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