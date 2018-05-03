J-LO'dan itiraf

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'den itiraf geldi... 48 yaşındaki yıldız, evleneceği konuşulan Alex Rodriguez'le ilk buluştuğunda kesinlikle bir aşkın olacağını düşünmediğini söyledi ve ekledi: "Çünkü o sırada ben bir başka adamla görüşüyordum ve aklımda Alex yoktu."