Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'den itiraf geldi... 48 yaşındaki yıldız, evleneceği konuşulan Alex Rodriguez'le ilk buluştuğunda kesinlikle bir aşkın olacağını düşünmediğini söyledi ve ekledi: "Çünkü o sırada ben bir başka adamla görüşüyordum ve aklımda Alex yoktu."
J-LO'dan itiraf
Etiketler: Jennifer Lopez , Alex Rodriguez
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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