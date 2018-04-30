İhanet golü

Fildişi Sahili'nin efsane futbolcularından Yaya Toure, yine bir skandalla gündemde! R&B şarkıcısı Tanika, instagram'dan İngiltere şampiyonu Manchester City'nin yıldızı Toure ile fotoğrafını paylaşıp altına "Kraliçe Nika ve Kral Yaya" yazdı. Evli olan Yaya Toure'nin eşini aldattığı ve uzun süredir Tanika'yla yaşadığı iddiası gündem yarattı.
Yıldız futbolcu, çocuklarının annesi Gineba'yı daha önce de başka bir kadınla aldattı.
Yıldız futbolcu, çocuklarının annesi Gineba'yı daha önce de başka bir kadınla aldattı.
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