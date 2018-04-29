Sarayın sırları

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in birinci dereceden kuzen olan Kent Prensi Michael ve Kent Prensesi Barones Marie'nin kızı olan Lady Gabriella Windsor, kraliyet ailesinin en büyük skandallarından birine neden oldu. 37 yaşında ve bir çocuk annesi olan Gabriella'nın 2000'lerde genç kızken sevgilisi olan Aatish Taseer, kraliyet ailesinin sırlarını anlattı.
Gabriella'nın ailesiyle, şu an Prens William ve eşi Kate'in oturduğu Kensington Palace'ta yaşadığını anlatan Taseer, "Sarayın içi çok depresif ve kasvetliydi. Dışardan bakıldığında insana heyecan veriyor ama içi insanın sinirlerini eriyor" dedi. Kraliyet'in en önemli merkezi sayılan Windsor Kalesi'nde Gabriella ile uyuşturucu partisi verdiklerini, ekstasy içtiklerini anlatan Taseer, Buckingham Sarayı'nın havuzuna ise çıplak girdiklerini anlattı.
KOYUNLARIN ADI DA İLGİNÇ
Taseer ayrıca Gabriella'nın annesi Barones Marie'nin ırkçı olduğunu ve beslediği iki siyah koyuna siyahi tenisçiler Venus ve Serena'nın adını verdiğini anlattı.
Gabriella'nın ailesiyle, şu an Prens William ve eşi Kate'in oturduğu Kensington Palace'ta yaşadığını anlatan Taseer, "Sarayın içi çok depresif ve kasvetliydi. Dışardan bakıldığında insana heyecan veriyor ama içi insanın sinirlerini eriyor" dedi. Kraliyet'in en önemli merkezi sayılan Windsor Kalesi'nde Gabriella ile uyuşturucu partisi verdiklerini, ekstasy içtiklerini anlatan Taseer, Buckingham Sarayı'nın havuzuna ise çıplak girdiklerini anlattı.
KOYUNLARIN ADI DA İLGİNÇ
Taseer ayrıca Gabriella'nın annesi Barones Marie'nin ırkçı olduğunu ve beslediği iki siyah koyuna siyahi tenisçiler Venus ve Serena'nın adını verdiğini anlattı.
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