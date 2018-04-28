Heyecan başladı

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Merakla
beklenen
biyografi filmi 'Selfi'
dün
vizyona giren Hülya Avşar,
önceki gün
İstinyePark'ta
görüntülendi. Parmak arası terlikleriyle
yazı getiren
Avşar Kızı,
oldukça
heyecanlı
olduğunu
söyledi.
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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